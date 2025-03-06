НБУ знову підвищив облікову ставку для приборкання інфляції

Як зазначив голова Пишний, ці рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

"НБУ буде готовий ужити додаткових заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань", - сказав він.

Крім того, для посилення привабливості заощаджень у гривні НБУ вносить зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики. Так, з 4 квітня 2025 року:

спред між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними депозитними сертифікатами зросте на 1 в. п.;

спред між обліковою ставкою та ставкою за кредитами овернайт теж зросте на 1 в. п.;

розширяться можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більше трьох місяців (мультиплікатор підвищується з 3 до 3,5).

"Такі зміни посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення в гривні. Це сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими гривневими інструментами, а відповідно - посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення. У результаті очікується зниження ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та міжнародних резервів", - зазначив голова НБУ.

Облікова ставка

Ставка є головним інструментом коригування інфляції з боку центральних банків світу. Якщо ставка підвищується, через декілька місяців темпи зростання цін повинні знизитися.

НБУ декларує ціль з інфляції на рівні 5,0%. Однак минулого року ціни зросли на 12,0%, а в січні 2025 року зростання цін прискорилося до 12,9%. За прогнозом НБУ, у найближчі місяці інфляція сягне 15%, після чого почне знижуватися до 8,4% на кінець року.

Від облікової ставки залежить ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам та приймає від них депозити. Облікова ставка впливає на загальний рівень відсоткових ставок в економіці, включаючи ставки за кредитами і депозитами для підприємств та фізичних осіб.

Зміна ставки

Зазначимо, НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% з початку війни та ухвалив рішення підвищити до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку до 15%. НБУ знижував ставку і у 2024 році. З червня він тримав є її незмінною на рівні 13%. Але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%, в січні - 14,5%.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для ринкових учасників про напрямок монетарної політики НБУ та загальний економічний стан країни.