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НБУ знову підняв офіційний курс долара

Фото: курс долара на 2 травня трохи зріс (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Національний банк України (НБУ) послабив курс гривні щодо долара. Американська валюта подорожчала після невеликого зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6370 гривень за 1 долар (+0,1219).

Фото: офіційні курси валют на 2 травня (скриншот сайту bank.gov.ua)

У той же час євро трохи подешевшав, курс становитиме 42,2986 гривень за 1 євро (-0,0655 грн).

Фото: динаміка офіційного курсу гривні до долара та євро (скриншот сайту bank.gov.ua)

На міжбанківському ринку сьогодні курс виріс на п'ять копійок - до 39,54-39,60 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям 30 квітня.

Фото: курс на міжбанку (скриншот сайту udinform.com)

В обмінних пунктах України протягом дня курс долара піднімався до 39,87 грн/долар.

Чому дорожчає долар

З початку року гривня до долара девальвувала більш як на 4%. За словами експерта та колишнього голови Ради Нацбанку Богдана Данилишина, причина у розбалансуванні валютних очікувань на ринку.

Станом на 22 квітня з початку 2024-го НБУ продав на міжбанку 7,4 млрд доларів, а тижневі нетто-продажі валюти у квітні були аномально високими, якщо порівнювати з динамікою першого кварталу. Зростання попиту на долар переважно пов'язане з тиском з боку населення. Українці за перший квартал придбали 2,5 млрд доларів, що вдвічі більше за показники аналогічного періоду 2023 року.

Крім того, українські банки продовжують нарощувати зовнішні активи, збільшивши їх за перші три місяці 2024 року на 1 млрд доларів.

 

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