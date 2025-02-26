НБУ знизив курс злотого до гривні

Офіційний курс на 27 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,5266 гривень за 1 злотий (-0,0475 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,50 гривень і продають по 10,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.

Офіційний курс на 27 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,639 гривень за 1 долар (-0,0968 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,6252 гривень за 1 євро (-0,1640 грн).