Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий стабільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 24 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,3724 гривень за 1 злотий (-0,0014 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,30 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) вперше з початку 2025 року опустив курс долара до гривні нижче 42 гривень.

Офіційний курс на 24 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9751 гривень за 1 долар (-0,1336 грн).

Нижчим курс був тільки 30 грудня 2024 року - 41,9403 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,6709 гривень за 1 євро (-0,2026 грн).