Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий трохи подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 17 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,1572 гривень за 1 злотий (-0,0557 грн).

bank.gov.ua

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі крос-курсу пари злотий-долар на польському ринку.

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,25 гривень і продають по 10,35 гривень. Курс продажу впав на 2 копійки.

Нагадаємо, НБУ знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 17 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1729 гривень за 1 долар (-0,0930 грн).

Курс євро становитиме 43,32 гривень за 1 євро (-0,2097 грн).