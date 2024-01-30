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НБУ знизив курс долара після п'ятиденного зростання

Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара. Долар подешевшав після п'ятиденного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 31 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8746 грн за 1 долар (-0,0116 грн).

bank.gov.ua

За останній місяць курс упав на 11 копійок (на 31 грудня 2023 року він складав 37,9824).

Курс євро становитиме 41,0845 гривень за 1 євро (+0,0803 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 16 копійок до 37,68-37,75 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,30 грн/долар.

Позиція НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, після переходу до режиму "керованої гнучкості" з початку жовтня 2023 року курс долара щодо гривні коливається в обидві сторони залежно від ситуації на ринку. Водночас НБУ контролює цей процес.

"Курсова стійкість як пріоритет залишається. Але попит і пропозиція, саме вони мають визначати і обсяги, і глибину, і курсову ситуацію. І ми протягом чотирьох місяців гнучкого курсоутворення забезпечуємо це досить чітко: курсова стійкість і відповідно – тенденція", - сказав він.

Як зазначив голова НБУ, перехід від ревальвації до девальвації стався "без жодної паніки, з повним розумінням ситуації, і зараз бачимо, що курс справді коливається в обидві сторони".

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