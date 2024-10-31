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НБУ знизив курс долара на перший день листопада

Фото: курс долара впав на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2194 грн за 1 долар (-0,0596 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,8467 гривень за 1 євро (+0,2117 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 4 копійки до 41,19-41,222 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,50 гривень. За місяць курс долара не змінився.

Коментар НБУ

НБУ зберіг облікову ставку з 1 листопада на рівні 13% річних. Як заявив на брифінгу глава НБУ Андрій Пишний, використовуючи режим керованої гнучкості курсу, НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти у приватному секторі та згладжуватиме надмірні курсові коливання.

"Курс помірно коливатиметься в обидва боки, реагуючи на зміну ринкових умов, що і надалі посилюватиме адаптивність валютного ринку та економіки", - сказав він.

За його словами, динаміка курсу узгоджуватиметься із завданнями НБУ щодо збереження під контролем інфляційних очікувань, уповільнення інфляції наступного року та повернення до мети 5% на горизонті політики.

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