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НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 9 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5707 грн за 1 долар (-0,0230 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,4129 гривень за 1 євро (-0,0906 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 37,55-37,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 38,05 грн/долар.

Заощадження українців

За даними НБУ, на початку 2024 року українці зберігали у банках 1 трлн 234,8 млрд гривень. Незважаючи на дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті.

Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 796 млрд гривень. У валюті було 9,8 млн вкладів на суму 438 млрд гривень.

При цьому відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у грудні 2023 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,7% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.

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