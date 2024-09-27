НБУ знижує курс долара третій день поспіль

Офіційний курс на 30 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1664 грн за 1 долар (-0,0421 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,9541 гривень за 1 євро (-0,0057 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 3 копійки до 41,14-41,17 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,40 гривні.

Курс долара у вересні

У результаті за вересень курс долара практично не змінився (упав на 0,1%), хоча на початку осені в ринкових умовах він майже завжди зростав. З початку 2024 року курс долара зріс на 8,4% (з 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року).

Аналогічно у серпні курс також був стабільним - зріс на 0,4% до 41,19 грн/долар.

НБУ тримає курс долара незмінним із 20-х чисел липня, коли він піднявся до історичного максимуму 41,49 грн/долар. Тоді в НБУ заявили, що стрибок курсу долара вже загрожує ціновій стабільності і призупинили девальвацію.

НБУ має намір і надалі орієнтуватися на рівень інфляції у своїй політиці курсоутворення. Оскільки інфляція прискорилася, значного зростання курсу долара найближчими місяцями не очікується.