НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Офіційний курс на 8 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,542 грн за 1 долар (-0,0038 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,8624 гривень за 1 євро (+0,0810 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 5 копійок до 40,58-40,60 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 40,90 гривень.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у червні 2024 року зріс на 60 копійок до 40,85 гривні. Порівняно з груднем 2023 року курс зріс 3 гривні (на 8,0%).

Як зазначили у центробанку, обмінний курс гривні у червні коливався в обидві сторони під впливом ринкових факторів. Однак протягом місяця переважав помірний девальваційний тиск.