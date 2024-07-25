UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ знижує курс долара четвертий день поспіль

Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає четвертий день поспіль після досягнення максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1977 грн за 1 долар (-0,0197 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,683 гривень за 1 євро (-0,0214 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,21-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 41,60 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, НБУ останнім часом змінив підхід до інтервенцій на міжбанку. У результаті курс упав на 30 копійок з максимуму кінця минулого тижня - 41,49 грн/долар.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний заявив, "що стійкість валютного ринку відновлена і на сьогоднішній день не викликає жодних питань".

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ