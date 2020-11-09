НБУ немного снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта дешевеет

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 ноября 2020 года установил курс евро на уровне 33,39 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 ноября установлен на таком уровне: 33,3938 гривен за евро (-0,0307 грн). При этом курс евро на 9 ноября составляет 33,4245 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,38 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,35 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 ноября установлен на таком уровне: 28,1116 гривен за 1 доллар (-0,0259 грн). При этом курс доллара на 9 ноября составляет 28,1375 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс падает четвертый день подряд, после того как 4 ноября он достиг максимума в 28,60 гривен.