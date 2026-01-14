НБУ змінив правила для бізнесу: хто зможе більше відправляти валюти за кордон

Національний банк надавав компаніям ліміт на виведення валюти за кордон у розмірі їх боргів перед іноземними кредиторами, це розширить можливості бізнесу залучати новий кредитний ресурс із-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НБУ.

Суть "позикового" ліміту

Національний банк продовжує політику валютної лібералізації, тобто зменшення обмежень на виведення компаніями валюти за кордон. З 14 січня 2026 року компанії отримують можливість провести за кордон валютний платіж, який буде відповідати сумі отриманої з 1 січня 2026 року ними позики від іноземного кредитора.

Також в рамках "позикового" ліміту дозволяється погашення ряду платежів за минулі періоди, а саме іноземного кредиту (з відсотками), який був отриманий до 20 червня 2023 року, платіж за товари, імпортовані до 23 лютого 2021 року, повернення попередньої оплати від іноземного покупця, яка була сплачена до 23 лютого 2022 року, фінансування закордонного підрозділу компанії.

В пакет "позикового" ліміту також входить можливість репатріації дивідендів - їх виплати іноземному акціонеру (понад встановлений ліміт).

Якщо компанія виплатить суму іноземного кредиту, тоді гранична сума “позикового” ліміту зменшиться на цю ж суму, уточнили в НБУ механізм нового інструменту.

Для можливості здійснити іноземний валютний платіж, компанія мала (або матиме) залучати кредитний ресурс за відсотковою ставкою до 12% річних, також не допускається дострокове повернення боргу, але в рамках ліміту враховується сплата відсотків.

Повернення попередньої оплати клієнтам

Відтепер компанії отримають можливість повертати кошти фізособам-іноземцям за товар, за який вони отримали попередню оплату, але не забезпечили поставку або він був повернутий. При цьому, сума повернення коштів не має перевищувати вартість такого товару.

НБУ також зробив виключення для деяких валютних операцій, а саме дотримання граничних строків отримання платежу із-за кордону за експортований товар. Під такі виключення потрапили зовнішньоекономічні контракти, право вимоги за якими перейшло до державного "Експортно-кредитного агентства", а також експорт страхових послуг (тобто оплату послуг іноземній страховій компанії).

Ці нововведення НБУ вступають в силу з 14 січня цього року.