НБУ заявил о выполнении всех условий МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) со своей стороны выполнил все условия, необходимые для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ). Все принципиальные вещи сделаны.

Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время презентации "Отчета о финансовой стабильности", которая транслировалась на Youtube.

Как отметила Рожкова, для НБУ одним из главных структурных маяков была разработка изменений в закон о банках и банковсой деятельности. "На сегодня этот законопроект зарегистрирован в Верховной раде", - сказала она.

По их словам, второй момент - это утверждение планов государственных банков по работе с проблемами активами. "Мы также это сделали", - отметила Рожкова.

Кроме того, нужно было утвердить на Совете по финансовой стабильности план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования вкладов. "Это также было сделано", - добавила она.

"На сегодня, со стороны Национального банка были выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свой пересмотр (соглашения с Украиной, - ред.)", - сказала Рожкова.

Первый заместитель главы НБУ отметила, что традиционным структурным маяком является утверждение государственного бюджета на следующий год.

"Это также было сделано. Поэтому с точки зрения принципиальных и важных вещей - они были сделаны", - подчеркнула Рожкова.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко во время встречи в США с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером заявил, что Украина готова к работе миссии Международного валютного фонда (МВФ) в кратчайшие сроки. По результатам работы миссии МВФ может принять решение о транше кредита.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) 21 декабря начинает работу в Украине. От ее результатов зависит предоставление очередного транша.