НБУ запровадив новий бенчмарк для євро та змінив розрахунок валютних курсів: деталі рішення

В НБУ зазначають, що зміни сприятимуть підвищенню прозорості, надійності та репрезентативності індикаторів ринку, а також наблизять практики НБУ до міжнародних стандартів та принципів IOSCO. Задля цього Нацбанк затвердив нову редакцію відповідного положення.

Новий індикатор для євро

На запит учасників ринку НБУ запроваджує новий індикатор (бенчмарк) - довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

Як розраховуватиметься: на підставі довідкового курсу гривні до долара США станом на 12:00 та середнього значення щопівгодинних котирувань BFIX долара США до євро у проміжку з 10:30 до 12:00 за київським часом.

Для чого потрібен: бенчмарк слугуватиме орієнтиром для угод між банками та клієнтами у євро, а також спростить укладання форвардних угод у цій валюті, дозволяючи оперативніше проводити розрахунки.

Оновлення методики та більша прозорість

Окрім цього, регулятор затвердив такі зміни:

Нова методика для інших валют та металів: розрахунок офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США), СПЗ та облікової ціни банківських металів здійснюватиметься за аналогічним підходом - на підставі офіційного курсу долара та середнього значення котирувань BFIX у часовому проміжку з 10:30 до 15:00.

Щоденна публікація додаткових даних: НБУ оприлюднюватиме кількість та обсяг угод, які увійшли до розрахунку офіційного та довідкового курсів долара, їхні мінімальні та максимальні значення, а також тип розрахунку (за звичайних чи особливих умов).