НБУ запропонував обмежити ставки за споживчими кредитами законом

Як зазначила Рожкова, війна змінила поведінку населення, погіршила споживчі настрої, а це знизило попит на споживчі кредити. Його відновлення стримується через зміну споживчих настроїв, погіршення матеріального стану та міграцію.

Як наслідок, НБУ фіксує скорочення кредитного портфеля і в банківському, і в небанківському сегменті. Лише останніми місяцями ця тенденція сповільнилася.

За її словами, поліпшення економічних умов і стабілізація ринку праці даватиме змогу поступово знімати законодавчі обмеження на стягнення боргу за споживчими кредитами.

Розпочати варто з нових неповернутих позик, отриманих після початку повномасштабного вторгнення, на територіях, вільних від окупації та бойових дій, сказала Рожкова.