UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на неопределенный срок

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс не изменился, поскольку НБУ зафиксировал курс из-за военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Ранее 24 февраля Национальный банк принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

НБУ также решил зафиксировать официальный курс, который действовал на 24 февраля 2022 года.

Кроме того, НБУ ввел мораторий на проведение трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУКурс гривны