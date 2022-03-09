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НБУ викупив військові облігації на 20 млрд грн та продовжить фінансувати критичні видатки уряду

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Україна, Середа 09 березня 2022 08:26
НБУ викупив військові облігації на 20 млрд грн та продовжить фінансувати критичні видатки уряду Фото: НБУ почав надавати кредити уряду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України з 8 березня 2022 року може надавати підтримку державному бюджету шляхом купівлі цінних паперів уряду на первинному ринку. З огляду на це НБУ ухвалив рішення викупити військові облігації уряду на суму 20 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, ця сума становить близько 1,3% від загальної суми видатків державного бюджету України, передбачених на 2022 рік.

Водночас НБУ фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах.

"Доцільність подальших операцій із фінансування критичних видатків уряду визначатиметься окремими рішеннями Національного банку. Враховуватимуться перебіг військових дій, соціально-економічний розвиток в Україні, ситуація на фінансових ринках та в державних фінансах, а також можливості наповнення державного бюджету з інших джерел", - йдеться в повідомленні.

Надання кредитів державі з боку НБУ є тимчасовим заходом в умовах воєнного стану. Після завершення війни і повернення економіки та фінансової системи до функціонування на ринкових засадах Національний банк відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету.

За даними Мінфіну, обсяг продажу військових облігацій на другому аукціоні 8 березня становив 6,7 млрд грн. Ставка за річними облігаціями склала 11%.

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