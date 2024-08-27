НБУ вводить ліміти на перекази з карти на карту з жовтня

"Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

Також ліміт не діє у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються, додали в прес-службі.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють перекази, які не перевищують суму в 150 тисяч гривень на щомісяця.

Обґрунтування обмеження

Як зазначили в НБУ, ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

У НБУ пояснюють, що "дропи" - це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів. Загалом по системі йдеться про десятки тисяч "сплячих" та вже активних рахунків.

За даними кількох найбільших банків у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з-понад 80 тис. клієнтами на підставі участі в схемах дропів.

Аналіз НБУ свідчить, що через картки "дропів" може проходити близько 200 млрд гривень на рік.

Детальніше про схеми тіньових переказів грошей читайте у матеріалі РБК-Україна "НБУ готує обмеження на перекази з картки на картку: коли і як працюватимуть ліміти".