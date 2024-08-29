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НБУ ввів додаткові обмеження на розрахунки в гривні: кого це стосується

Фото: НБУ ввів додаткові обмеження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті. Зміни стосуються підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зокрема, НБУ виключив можливість отримання готівки підприємствами за розрахунками з громадянами за переказами коштів без відкриття рахунку.

"Тобто кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок суб’єкта господарювання, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою", - йдеться в повідомленні.

Водночас для громадян жодних змін не відбулося, вони можуть розраховуватися за надані суб’єктами господарювання послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку, пояснили в НБУ.

"Така норма сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій та мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з метою ухиляння від оподаткування під час здійснення операцій купівлі-продажу товарів", - додали в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України ввів з 1 жовтня ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (P2P).

Ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

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