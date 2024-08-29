НБУ ввів додаткові обмеження на розрахунки в гривні: кого це стосується

Зокрема, НБУ виключив можливість отримання готівки підприємствами за розрахунками з громадянами за переказами коштів без відкриття рахунку.

"Тобто кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок суб’єкта господарювання, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою", - йдеться в повідомленні.

Водночас для громадян жодних змін не відбулося, вони можуть розраховуватися за надані суб’єктами господарювання послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку, пояснили в НБУ.

"Така норма сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій та мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з метою ухиляння від оподаткування під час здійснення операцій купівлі-продажу товарів", - додали в НБУ.