НБУ визначив ціль для готівкового курсу долара

Перелік пріоритетних завдань доповнився низкою заходів та уточнених індикаторів у межах п’яти стратегічних цілей. Враховано плани у напрямі цінової та фінансової стабільності, інфляційних очікувань, курсової стійкості та євроінтеграції.

"Стійка гривня"

Як зазначається в документі, ціль I має особливе місце в Стратегії. "Забезпечення стабільності грошової одиниці України є основною функцією НБУ, особливо важливою під час війни", - йдеться в стратегії.

Стратегічним залишається рух до поступового послаблення та зняття валютних обмежень, уведених на початку війни, переходу до гнучкого курсоутворення та повернення до повноцінного формату інфляційного таргетування.

Передбачено утримання спреду між готівковим і офіційним курсом гривні до долара США на рівні менше 3%.

Плануються такі заходи для реалізації цілі: