НБУ визначив ціль для готівкового курсу долара

Національний банк України друге з початку повномасштабного вторгнення Росії актуалізував інституційну Стратегію. Однією з цілей є "Стійка гривня" та забезпечення різниці між офіційним та готівковим курсом менше 3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст Стратегії.
Перелік пріоритетних завдань доповнився низкою заходів та уточнених індикаторів у межах п’яти стратегічних цілей. Враховано плани у напрямі цінової та фінансової стабільності, інфляційних очікувань, курсової стійкості та євроінтеграції.
Як зазначається в документі, ціль I має особливе місце в Стратегії. "Забезпечення стабільності грошової одиниці України є основною функцією НБУ, особливо важливою під час війни", - йдеться в стратегії.
Стратегічним залишається рух до поступового послаблення та зняття валютних обмежень, уведених на початку війни, переходу до гнучкого курсоутворення та повернення до повноцінного формату інфляційного таргетування.
Передбачено утримання спреду між готівковим і офіційним курсом гривні до долара США на рівні менше 3%.
Плануються такі заходи для реалізації цілі:
Нагадаємо, готівковий курс зараз повністю залежить від міжбанку. Банки продають через свої каси та обмінники готівкову валюту, куплену в НБУ. При цьому банки додають свою комісію, через що готівковий курс трохи вищий за безготівковий. Зараз ця різниця складає близько 1%. Якщо офіційний курс на 21 січня становить 42,15 грн/долар, банки продають долар по 42,65 гривень.