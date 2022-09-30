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НБУ вдвічі збільшив ліміт купівлі доларів для розміщення на депозит

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Україна, П'ятниця 30 вересня 2022 14:10
НБУ вдвічі збільшив ліміт купівлі доларів для розміщення на депозит Фото: ліміт на купівлю доларів на депозит збільшили у два рази  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України збільшив з 50 тис. до 100 тис. гривень щомісячний ліміт для купівлі громадянами безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців. Після закінчення строку долари можна отримати в касах банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, збільшення ліміту дозволить додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової валюти.

Нагадаємо, НБУ дозволив здійснювати такі операції у липні, і деякі банки, зокрема з найбільшою кількістю клієнтів, вже запровадили таку послугу. Громадяни можуть купувати безготівкову валюту і використовувати куплені валютні кошти після завершення терміну трьохмісячного депозиту.

Детальніше про програму НБУ із розміщення валюти на депозит читайте в матеріалі РБК-Україна.

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