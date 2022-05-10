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НБУ уточнил ряд валютных ограничений: что изменилось для украинцев с 10 мая

Фото: НБУ уточнил валютные ограничения для граждан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ужесточил валютные ограничения, чтобы минимизировать возможности непродуктивного оттока капитала из страны. В то же время НБУ снял часть запретов для граждан.

Об этом сообщает в РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, с 10 мая 2022 года временно запрещены расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и уплаты брокерских услуг по этим операциям, совершаемым с использованием карточек, эмитированных украинскими банками.

"Соответствующие изменения направлены ограничить непродуктивный отток капитала и защитить международные резервы Украины", - говорится в сообщении.

Изменения не касаются использования платежных карточек за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости любых других товаров, работ и услуг. Они могут осуществляться без ограничений.

В то же время НБУ разрешил переводы за границу с целью выплаты алиментов.

Кроме того, НБУ нормировал ряд других вопросов, в частности разрешил продавать банковские металлы с физической поставкой или без физической поставки банкам.

Отметим, в апреле Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан.

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Национальный банк Украины