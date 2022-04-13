НБУ укрепил гривну к евро и злотому: курсы валют на 13 апреля

Национальный банк Украины установил официальный на уровне 31,78 гривен за евро. Это на 12 копеек меньше, чем в предыдущий день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Кроме того, польский злотый подешевел на 3 копейки до составляет 6,83 гривен за злотый, британский фунт стерлингов на 3 копейки 38,09 гривен.
Средние курсы валют по Украине в банках и обменных пунктах составляют:
При этом продажа валюты запрещена, купить можно только по неофициальным каналам.
Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. В то же время, с 23 марта НБУ начал рассчитывать курсы других валют на основе данных международных торгов.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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