UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

НБУ трохи підвищив курс долара, євро впав нижче 45 гривень

Фото: курс долара виріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після зниження попереднього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1963 грн за 1 долар (+0,0072 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,9575 гривень за 1 євро (-0,0663 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 41,18-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,45 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у другій половині жовтня, ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком помірною.

Банкір прогнозує, що з 14 по 20 жовтня коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,1-41,7 грн/долар та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,9 грн/долар та 45-47 ,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ