НБУ створив реєстр усіх пунктів обміну валют в Україні: для чого це потрібно

Національний банк України врегулював практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти. Інформація з реєстру буде щомісяця публікуватися на сайті НБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили в прес-службі, необхідність Реєстру зумовлена змінами до Податкового кодексу щодо підприємств банків, небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют.
"Отже, виникла потреба в реєстрації таких платників податку на прибуток", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, відокремлені підрозділи банку та структурні підрозділи оператора поштового зв’язку включатимуться до Реєстру за умови використання зовнішньої реклами, табличок, вивісок або інших засобів для рекламування діяльності з обміну валют як поза межами, так і безпосередньо у приміщеннях, в яких вони розташовані.
Банки, небанківські установи та оператори поштового зв’язку повідомлятимуть Національний банк про:
Ці дані вноситимуться до Реєстру та актуалізуватимуться в разі потреби.
НБУ щомісяця до 10 числа розміщуватиме інформацію з Реєстру станом на 1 число поточного місяця на своєму сайті.
Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток пунктів обміну валют.
Кожен небанківський обмінний пункт має сплатити авансовий внесок:
три мінімальні зарплати (21 100 гривень) за кожен пункт обміну в населеному пункті, чисельність якого перевищує 50 тисяч мешканців
одна мінімальна зарплата (6700 гривень) в населеному пункті, чисельність якого менше 50 тисяч мешканців