НБУ створив реєстр усіх пунктів обміну валют в Україні: для чого це потрібно

Як зазначили в прес-службі, необхідність Реєстру зумовлена змінами до Податкового кодексу щодо підприємств банків, небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют.

"Отже, виникла потреба в реєстрації таких платників податку на прибуток", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, відокремлені підрозділи банку та структурні підрозділи оператора поштового зв’язку включатимуться до Реєстру за умови використання зовнішньої реклами, табличок, вивісок або інших засобів для рекламування діяльності з обміну валют як поза межами, так і безпосередньо у приміщеннях, в яких вони розташовані.

Банки, небанківські установи та оператори поштового зв’язку повідомлятимуть Національний банк про:

початок роботи;

припинення діяльності;

зміни в інформації про кожен пункт обміну іноземної валюти.

Ці дані вноситимуться до Реєстру та актуалізуватимуться в разі потреби.

НБУ щомісяця до 10 числа розміщуватиме інформацію з Реєстру станом на 1 число поточного місяця на своєму сайті.