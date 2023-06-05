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НБУ спростував збір інформації про всі платежі українців

Фото: НБУ не збирає інформації про всі платежі українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інформація про те, що Національний банк України збиратиме дані про всі платежі українців, не відповідає дійсності. У листі НБУ від 1 червня, не йдеться про фізичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в коментарі, запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб.

У НБУ повідомили, що НБУ з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг - юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.

НБУ 1 червня надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого - звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.

"НБУ використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України", - йдеться в коментарі.

Так, аналіз такої узагальненої інформації дав змогу НБУ виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу, зазначили в НБУ.

Лист НБУ

Раніше ЗМІ оприлюднили лист НБУ від 1 червня в якому йшлося про необхідність подачі банками інформації щотижня про платежі в Інтернеті, P2P-перекази (переведення коштів між фізособами), перекази з використанням реєстру платежів.

Нагадаємо, кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за травень - грудень 2022 року становила 5 599,2 млн, а їхня загальна сума - 5 058,2 млрд грн, що на 1,4% більше за кількістю та на 40,5% за сумою, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року.

Середня сума однієї операції в Україні у травні - грудні 2022 року становила:

  • у торговельній мережі - 290 грн (в аналогічному періоді 2021 року - 231 грн),
  • із переказу з картки на картку - 2 448 грн (1 552 грн),
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 379 грн (359 грн).
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