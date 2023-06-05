НБУ спростував збір інформації про всі платежі українців

Як зазначається в коментарі, запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб.

У НБУ повідомили, що НБУ з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг - юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.

НБУ 1 червня надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого - звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.

"НБУ використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України", - йдеться в коментарі.

Так, аналіз такої узагальненої інформації дав змогу НБУ виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу, зазначили в НБУ.

Лист НБУ

Раніше ЗМІ оприлюднили лист НБУ від 1 червня в якому йшлося про необхідність подачі банками інформації щотижня про платежі в Інтернеті, P2P-перекази (переведення коштів між фізособами), перекази з використанням реєстру платежів.

Нагадаємо, кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за травень - грудень 2022 року становила 5 599,2 млн, а їхня загальна сума - 5 058,2 млрд грн, що на 1,4% більше за кількістю та на 40,5% за сумою, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року.

Середня сума однієї операції в Україні у травні - грудні 2022 року становила: