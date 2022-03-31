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НБУ создал сайт о работе финансовой системы во время войны

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Украина, Четверг 31 марта 2022 14:14
НБУ создал сайт о работе финансовой системы во время войны Фото: НБУ создал сайт о работе финансовой системы во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чтобы упростить путь к информации Национальный банк Украины создал сайт о работе финансовой системы и пользования финансовыми услугами во время войны. Сайт получил название "Финансовая оборона Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Сайт НБУ состоит из шести основных разделов: гривна, иностранная валюта, карточки, кредиты, депозиты, страхование и дополнительного седьмого, на котором собраны вопроса о предоставлении остальных финансовых услуг.

"Он будет полезным как для граждан, находящихся в Украине, так и для временно переселенных за границу украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины
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