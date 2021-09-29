ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В НБУ советуют банкам продавать проблемные активы с дисконтом, а не списывать кредиты

Новина українською →
Киев, Среда 29 сентября 2021 08:52
В НБУ советуют банкам продавать проблемные активы с дисконтом, а не списывать кредиты Фото: заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Анастасия Рокитна

Доля проблемных кредитов в банковской системе сократилась с начала года с 41% до 36,3%. И хотя банки работают с проблемными кредитами, они не спешат продавать их с дисконтом, как советует НБУ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.

"Они (банки - ред.) действительно активно работают, но, на мой взгляд, банки могли бы активнее использовать правительственное постановление №281, которое предусматривает продажу активов с дисконтом. В нем четко детализировано как именно это делать. Но они сейчас больше опираются на списание, на реструктуризацию", - объяснил он.

Банки не хотят продавать долги с дисконтом не из-за того, что боятся юридических последствий. По словам Гелетия, есть определенные задержки с наработкой внутренних методологий.

"Мы их вместе с Минфином к этому подталкиваем. Мы готовы со своей стороны предоставить экспертизу для определенных доработок и внесения изменений во внутренних процедурах. Этот вопрос действительно очень важно урегулировать", - отметил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Резкая вспышка. В Украине впервые с апреля почти 10 тысяч новых случаев коронавируса
Резкая вспышка. В Украине впервые с апреля почти 10 тысяч новых случаев коронавируса
DAILY
Замглавы НБУ Юрий Гелетий: У банков достаточно ресурсов, чтобы кредитовать экономику
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Замглавы НБУ Юрий Гелетий: У банков достаточно ресурсов, чтобы кредитовать экономику