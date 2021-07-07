НБУ сократил "карантин" наличной гривны: регулятор пояснил с чем это связано

Национальный банк Украины (НБУ) сократил срок обработки наличной гривны и ее нахождение на "карантине" из-за коронавируса с двух недель до 5-7 дней. Как пояснил регулятор, это связано с автоматизацией процесса обеззараживания банкнот и монет, а также невысокой опасностью передачи COVID-19 через наличные деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента денежного обращения Нацбанка Виктора Зайвенко .

Он отметил, что НБУ имеет опыт по обеззараживанию наличных денег, включая международный. По его словам, последние исследования показывают, что инфекция на банкнотах и монетах присутствует не больше, чем на других предметах.

"И те меры, которые мы вводили в начале пандемии (COVID-19 - ред.), когда нам было неизвестно, как передается эта инфекция, то мы выдерживали двухнедельный карантин, согласно которому, по первичным исследованиям инфекция якобы исчезала", - отметил Зайвенко.

Представитель регулятора уточнил, что в начале пандемии НБУ проводил обработку наличных денег на автоматизированных системах, а потом они проходили термическую обработку при упаковке.

"Таким образом, мы достигали цель, которую ставили перед собой", - уточнил он.

Зайвенко добавил, что сегодня НБУ обладает несколько иной информацией и в связи срок пребывания налички на карантине сокращен до 5-7 дней.

"Но также принимаем все меры - обрабатываем на автоматизированных системах", - сказал он, добавив, что последние исследования указывают на невысокую опасность передачи COVID-19 через наличные деньги.