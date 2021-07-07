НБУ скоротив "карантин" готівкової гривні: регулятор пояснив з чим це пов'язано

Національний банк України (НБУ) скоротив термін обробки готівкової гривні і її знаходження на "карантині" через коронавірус з двох тижнів до 5-7 днів. Як пояснив регулятор, це пов'язано з автоматизацією процесу знезараження банкнот і монет, а також невисокою небезпекою передачі COVID-19 через готівкові гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту грошового обігу Нацбанку Віктора Зайвенко .

Він зазначив, що НБУ має досвід по знезараженню готівки, включаючи міжнародний. За його словами, останні дослідження показують, що інфекція на банкнотах і монетах присутня не більше, ніж на інших предметах.

"І ті заходи, які ми вводили на початку пандемії (COVID-19 - ред.), коли нам було невідомо, як передається ця інфекція, то ми витримували двотижневий карантин, згідно з яким, за первинними дослідженнями інфекція нібито зникала", - зазначив Зайвенко.

Представник регулятора уточнив, що на початку пандемії НБУ проводив обробку готівки на автоматизованих системах, а потім вони проходили термічну обробку при упаковуванні.

"Таким чином, ми досягали мети, яку ставили перед собою", - уточнив він.

Зайвенко додав, що сьогодні НБУ володіє дещо іншою інформацією і у зв'язку термін перебування готівки на карантині скорочений до 5-7 днів.

"Але також вживаємо всіх заходів - обробляємо на автоматизованих системах",- сказав він, додавши, що останні дослідження вказують на невисоку небезпеку передачі COVID-19 через готівку.