НБУ сохранит плавающий курс гривны, - Шевченко

Плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководителе центробанка. Нацбанк, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса, как в одну, так и в другую сторону.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Курс плавающий, а значит, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка - гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться", - уверен глава Нацбанка.

Вместе с тем, по его словам, НБУ не будет публиковать точные критерии, по которым он определяет, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями.

"Эти критерии публиковать не будем, так как они только развяжут руки для валютных спекуляций. Если участники рынка будут наперед знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов", - разъяснил Кирилл Шевченко.

Он считает, что вопрос приемлемой курсовой волатильности можно обсуждать. Но при этом, как указал Шевченко, было бы неправильно говорить о том, что такая волатильность, как была с начала прошлого года, является нормальным для рынка Украины.

Напомним, аналитики прогнозируют, что в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне.

Отметим, министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что для резкой девальвации и роста курса доллара до 30 гривен оснований сейчас нет.