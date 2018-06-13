НБУ зберіг норму про продаж 50% валютних надходжень

Ця вимога переглядається кожні півроку

Національний банк України зберіг вимогу обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб в розмірі 50% з метою забезпечення фінансової стабільності України. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Вимога до обов'язкового продажу надходжень встановлюється на шість місяців. Востаннє Національний банк змінював розмір цієї вимоги на початку квітня 2017 року, коли знизив норму 65% до 50%.

Правління Національного банку україни вважає за необхідне вимога залишити без змін, оскільки зараз воно залишається ефективним інструментом забезпечення ритмічності надходжень іноземної валюти на міжбанківський валютний ринок і, відповідно, важливим для підтримки стабільності на валютному ринку.

Дане рішення затверджено постановою правління Національного банку України № 65 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов'язкового продажу таких надходжень" від 12 червня 2018 року. Воно набирає чинності з 14 червня 2018 і до 13 грудня 2018 включно.

Нагадаємо, чиста купівля валюти Національним банком України на міжбанківському валютному ринку з початку 2018 року перевищила 1,2 млрд доларів.