НБУ согласовал доверенное лицо по акциям подсанкционных владельцев Альфа-Банка (Украина)

"Теперь в рамках полномочий и законодательства Дянков может участвовать в управлении банком", - говорится в сообщении.

Дянков - болгарский экономист, бывший министр финансов и вице-премьер правительства Болгарии (июль 2009 - март 2013 года). Сейчас занимает должности исполнительного директора группы по финансовым рынкам Лондонской школы экономики и технического советника Европейской комиссии.

Как отметил Роман Шпек, председатель наблюдательного совета Альфа-Банка (Украина): "Мы осуждаем войну, ужасные жертвы среди населения, разрушение инфраструктуры. Мы понимаем, какие ресурсы будут нужны для возрождения экономики Украины и однозначно будем участвовать в восстановлении. Мы должны быть готовы к этому. Сегодняшнее назначение Симеона Дянкова - важный шаг к решению репутационных вызовов, которые возникли в Альфа-Банке (Украина) и к выполнению требований украинского законодательства".

Как сообщало РБК-Украина, под санкции ЕС попали Михаил Фридман и Петр Авен, которым принадлежит около половины акций банка.

Напомним, в НБУ заявили, что санкции против российского "Альфа-банка", объявленные Министерством финансов США 6 апреля, не повлияют на работу "Альфа-Банк" (Украина). Банк является независимым юридическим лицом.