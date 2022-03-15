НБУ уже собрал на поддержку армии и гумпомощь 12 млрд гривен

Спецсчет для помощи армии

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества. В частности почти 3,4 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские жэньминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Сейчас остаток средств на спецсчете составляет около 67,6 млн грн.

НБУ уже перечислил на нужды военных - почти 11,7 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины - всего 950 млн грн (26.02.2022 - 450 млн грн.; 06.03.2022 - 500 млн грн);

на нужды Национальной полиции Украины - всего 1 650 млн грн (28.02.2022 - 150 млн грн; 03.03.2022 - 700 млн грн; 06.03.2022 - 800 млн грн);

на нужды Министерства обороны Украины - всего 8 097,6 млн грн (28.02.2022 - 182,3 млн грн; 01.03.2022 - 843 млн грн; 02.03.2022 - 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 - 920 млн грн; 05.03.2022 - 341,2 млн грн; 07.03.2022 - 1 843 млн грн; 08.03.2022 - 597,9 млн грн; 09.03.2022 - 444,5 млн грн; 11.03.2022 - 926,2 млн грн);

на нужды Государственной пограничной службы - всего 980,2 млн грн (03.03.2022 - 420 млн грн; 11.03.2022 - 300 млн грн; 12.03.2022 - 106,2 млн грн; 14.03.2022 - 154 млн грн).

Напомним, что для помощи украинской армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.

Счет для гуманитарных нужд

По состоянию на 15 марта 2022 года на счет Министерства социальной политики, Национальный банк открыл для гуманитарных целей всего было перечислено 260,75 млн грн в эквиваленте.

В частности более 128 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Сейчас остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 260,75 млн грн.

Получателем и распорядителем средств, поступающих на счет, открытый Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за рубежа, является Министерство социальной политики Украины.

Напомним, что для помощи гражданам, которые страдают от войны, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.