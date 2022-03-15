НБУ уже собрал на поддержку армии и гумпомощь 12 млрд гривен

По состоянию на 15 марта 2022 года на спецсчет, который НБУ открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, в целом было перечислено почти 11,75 млрд грн в эквиваленте. На гумпомощь собрано 260 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества. В частности почти 3,4 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские жэньминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).
Сейчас остаток средств на спецсчете составляет около 67,6 млн грн.
НБУ уже перечислил на нужды военных - почти 11,7 млрд грн, в частности:
Напомним, что для помощи украинской армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.
По состоянию на 15 марта 2022 года на счет Министерства социальной политики, Национальный банк открыл для гуманитарных целей всего было перечислено 260,75 млн грн в эквиваленте.
В частности более 128 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).
Сейчас остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 260,75 млн грн.
Получателем и распорядителем средств, поступающих на счет, открытый Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за рубежа, является Министерство социальной политики Украины.
Напомним, что для помощи гражданам, которые страдают от войны, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.
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