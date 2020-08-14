НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,30 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 августа установлен на таком уровне: 32,3082 гривен за евро (-0,1103 грн). При этом курс евро на 14 августа составляет 32,4185 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 14 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 10 копеек до 32,45 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,98 (32,07 - 13 августа), продажи - 32,45 (32,55 - 13 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,35 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,32 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,34 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 августа установлен на таком уровне: 27,3474 гривен за 1 доллар (-0,0609 грн). При этом курс доллара на 14 августа составляет 27,4083 гривен за 1 доллар.