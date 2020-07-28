НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2020 года установил курс евро на уровне 32,45 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 июля установлен на таком уровне: 32,4539 гривен за евро (-0,151 грн). При этом курс евро на 28 июля составляет 32,6049 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 28 июля 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 3 копейки до 32,52 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,94 (31,93 - 27 июля), продажи - 32,52 (32,55 - 27 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,52 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,51 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар, что на 0,1 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на таком уровне: 27,7571 гривен за 1 доллар (+0,0012 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 27,7559 гривен за 1 доллар.