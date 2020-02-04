НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 27,45 гривен за евро, что на 30 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 февраля установлен на таком уровне: 27,4556 гривен за евро (-0,2956 грн). При этом курс евро на 4 февраля составляет 27,7512 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 4 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 27,69 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,29 (27,47 - 3 февраля), продажи - 27,69 (27,86 - 3 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 27,40 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,36 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,85 гривен за доллар, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 февраля установлен на таком уровне: 24,8523 гривен за 1 доллар (-0,2313 грн). При этом курс доллара на 4 февраля составляет 25,0836 гривен за 1 доллар.