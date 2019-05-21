НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 6 копеек до 29,14 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 мая установлен на таком уровне 2914,4107 гривны за 100 евро (-11,6666 грн).

При этом курс евро на 21 мая составляет 2926,0773 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 мая 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 5 копеек до 29,45 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,80 - 29,25 (28,80 - 29,35 - 20 мая), продажи 29,25 - 29,60 (29,35 - 29,85 - 20 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (29,07 - 20 мая), продажи - 29,45 (29,50 - 20 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,17 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,14 грн/евро.