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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Финансы    24.04.2019 - 17:35
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: коллаж (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 21 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 21 копейку до 29,80 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 апреля установлен на таком уровне: 2980,9441 гривны за 100 евро (-20,1224 грн).

При этом курс евро на 24 апреля составляет 3001,0665 гривны за 100 евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 24 апреля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 16 копеек до 30,23 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,50 - 30,05 (29,60 - 30,15 - 23 апреля), продажи 30,00 - 30,60 (30,55 - 30,80  - 23 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,74 (29,90 - 23 апреля), продажи - 30,23 (30,39 - 23 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки  до 29,85 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,81 грн/евро.

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