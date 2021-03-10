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НБУ снизил официальный курс доллара после небольшого повышения

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 марта установлен на таком уровне: 27,7016 гривен за 1 доллар (-0,0415 грн). При этом курс доллара на 10 марта составляет 27,7431 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс снизился после роста накануне.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,70 гривен за доллар, курс в покупке до 27,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,91 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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