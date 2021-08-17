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НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с июня 2020 года

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Украина, Вторник 17 августа 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с июня 2020 года Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 17 августа установлен на уровне 26,64 гривен за доллар. Ниже курс был только 24 июня 2020 года - 26,6078 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6457 гривен за 1 доллар (-0,0474 грн). При этом курс доллара на 16 августа составляет 26,6931 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с июня 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с июня 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на утро 16 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки в продаже - до 26,64 гривен за доллар, курс в покупке - до 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на две копейки - 31,39 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается падение курса доллара к гривне. Гривна сохраняет потенциал снижения к 26,50 за доллар.

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