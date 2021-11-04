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НБУ снизил официальный курс доллара на 4 ноября

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Украина, Четверг 04 ноября 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара на 4 ноября Фото: курс доллара снизился на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 4 ноября установлен на уровне 26,24 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,2431 гривен за 1 доллар (-0,0473 грн). При этом курс доллара на 3 ноября составляет 26,2904 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара на 4 ноября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара на 4 ноября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,28 гривен за доллар, курс в покупке до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,42 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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