НБУ снизил официальный курс доллара на 4 ноября

Официальный курс гривны к доллару на 4 ноября установлен на уровне 26,24 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,2431 гривен за 1 доллар (-0,0473 грн). При этом курс доллара на 3 ноября составляет 26,2904 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)