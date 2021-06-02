НБУ снизил официальный курс доллара на 2 июня

Официальный курс гривны к доллару на 2 июня установлен на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс доллара падает в течение четырех дней подряд.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4381 гривен за 1 доллар (-0,0293 грн). При этом курс доллара на 1 июня составляет 27,4674 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,45 гривен за доллар, курс в покупке до 27,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.