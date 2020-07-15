НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,11 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 июля установлен на таком уровне: 27,1190 гривен за 1 доллар (-0,0246 грн). При этом курс доллара на 15 июля составляет 27,1436 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,09 гривен за доллар, курс в покупке до 27,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,90 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 июля справочный курс на уровне 27,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с 14 июля (27,15 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 15 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,20 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 30,96 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,00 (27,01 - 14 июля), продажи - 27,20 (27,24 - 14 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,40 (30,29 - 14 июля), продажи - 30,96 (30,81 - 14 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,45 - 14 июля), продажи 3,86 (3,86 - 14 июля) грн за 10 рублей.