НБУ снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,93 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 июля установлен на таком уровне: 26,9335 гривен за 1 доллар (-0,0179 грн). При этом курс доллара на 9 июля составляет 26,9514 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,93 гривен за доллар, курс в покупке до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,51 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 9 июля справочный курс на уровне 26,93 грн/доллар, снизив его по сравнению с 8 июля (26,94 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 9 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 16 копеек до 30,63 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,83 (26,81 - 8 июля), продажи - 27,05 (27,04 - 8 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,12 (29,97 - 8 июля), продажи - 30,63 (30,47 - 8 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,41 (3,43 - 8 июля), продажи 3,85 (3,82 - 8 июля) грн за 10 рублей.