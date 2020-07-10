НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 липня встановлено на такому рівні: 26,9335 гривень за 1 долар (-0,0179 грн). При цьому курс долара на 9 липня становить 26,9514 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,93 гривень за долар, курс купівлі до 26,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,51 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 9 липня довідковий курс на рівні 26,93 грн/долар, знизивши його порівняно з 8 липня (26,94 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 9 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,05 гривень за долар. Курс євро виріс на 16 копійок до 30,63 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,83 (26,81 - 8 липня), продажу - 27,05 (27,04 - 8 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,12 (29,97 - 8 липня), продажу - 30,63 (30,47 - 8 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,43 - 8 липня), продажу 3,85 (3,82 - 8 липня) грн за 10 рублів.