НБУ снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился ниже отметки 26,70 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 июня установлен на таком уровне: 26,6953 гривен за 1 доллар (-0,0591 грн). При этом курс доллара на 4 июня составляет 26,7544 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 29,93 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 июня справочный курс на уровне 26,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с 3 июня (26,77 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 4 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,83 гривен за доллар. Курс евро снизился на 7 копеек до 29,96 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,61 (26,66 - 3 июня), продажи - 26,83 (26,88 - 3 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,53 (29,56 - 3 июня), продажи - 29,96 (30,03 - 3 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,40 (3,39 - 3 июня), продажи 3,89 (3,88 - 3 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус