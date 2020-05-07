НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,93 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 мая установлен на таком уровне: 26,9323 гривен за 1 доллар (-0,0451 грн). При этом курс доллара на 6 мая составляет 26,9774 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 6 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 29,23 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 мая справочный курс на уровне 26,95 грн/доллар, снизив его по сравнению с 5 мая (26,97 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 6 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,12 гривен за доллар, курс евро снизился на 10 копеек до 29,40 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,86 (26,86 - 5 мая), продажи - 27,12 (27,14 - 5 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,89 (28,97 - 5 мая), продажи - 29,40 (29,50 - 5 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,16 - 5 мая), продажи 3,69 (3,68 - 5 мая) грн за 10 рублей.