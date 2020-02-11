НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,42 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 февраля установлен на таком уровне: 24,4236 гривен за 1 доллар (-0,0952 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет 24,5188 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 11 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей курс в продаже снизился на 3 копейки до 24,43 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,65 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 февраля справочный курс на уровне 24,41 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 февраля (24,52 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 11 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,48 гривен за доллар, курс евро снизился на 20 копеек до 26,80 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,28 (24,40 - 10 февраля), продажи - 24,48 (24,59 - 10 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,41 (26,64 - 10 февраля), продажи - 26,80 (27,00 - 10 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,57 - 10 февраля), продажи 3,87 (3,91 - 10 февраля) грн за 10 рублей.